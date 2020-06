Al Gores Redenschreiber im Videointerview

Dass die Convention Shows schon lange nichts mehr mit inhaltlicher Ausrichtung oder sogar Wählen des/r KandidatIn zu tun habent, ist hinlänglich bekannt. Die Convention selbst ist allerdings nur der prominenteste Teil eines Veranstaltungsspektakel, dass sich drei Tage lange in Charlotte abspielt – immerhin gilt es tausende Delegierte, Gäste und JournalistInnen auch abseits der für die Primetime angesetzten abendlichen Reden zu bespaßen. Da gibt es Zelte befreundeter Organisationen, Diskussionsveranstaltungen mit PolitikerInnen, Filmpremieren mit Stars, Happy Hours aller Alumniverbände die etwas auf sich halten – genug Orte, um zu networken, das liebste Hobby von PolitikprofessionistInnen. Seit letzter Woche gibt sogar eine eigene iPhone App.

Viele davon werde ich in den nächsten Tagen besuchen – in Planung sind unter anderem ein POLITICO Frühstück mit Nancy Pelosi, ein Politik Trivia der Washington Post und ein Kamingespräch mit einem "Democratic Newsmaker,” der in den nächsten Tagen bekannt gegeben wird. Mit etwas Glück gibt’s noch Restkarten für die Daily Show. Von möglichst vielen wird es Berichte geben.

Seit über einem Jahr sind Menschen vor Ort, um die Convention und die Veranstaltungen rundherum vorzubereiten. Diese ständige Präsenz ist ein Grund, warum der Ort der Conventions so strategisch gewählt wird: Noch bevor andere Field Offices geöffnet sind, ist dort eine Armada an MitarbeiterInnen vor Ort, die auch für den/die jeweilige KandidatIn Stimmung machen. Doch Conventions sind nicht nur für die PräsidentschaftskandidatInnen wichtig, es ist vor allem für unbekanntere KandidatInnen eine Gelegenheit für eine große Bühne.

Einerseits gibt es die Keynotes von PolitikerInnen, die die Partei fördern will, etwa Obama und Schwarzenegger 2004, oder Chris Christie dieses Jahr, andererseits gibt es kleinere, scheinbar unwichtigere Slots, die für unbekannte KandidatInnen wichtig sind, wie Bob Lehrmann erzählt. Er argumentiert im USA2012.at Video Interview, dass die Conventions noch immer eine wichtige Rolle für WählerInnen spielen – wenn auch eine andere, als zuvor. Er erzählt vom glorreichen Leben eines Redenschreibers bei Conventions und lässt uns ein wenig hinter die Kulisse einer Convention blicken, wie sich die RednerInnen vorbereiten.

Bob Lehrmann war Speechwriter für Vizepräsident Al Gore und danach Head Speechwriter für die Democratic National Committee in 2004.