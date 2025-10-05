Aktivsten von Gaza-Hilfsflotte berichten: "Wurden wie Tiere behandelt"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine Gruppe von 18 italienischen Aktivisten, die sich an der jüngsten, von Israel gestoppten Gaza-Hilfsflotte beteiligt haben, ist am späten Samstagabend auf dem römischen Flughafen Fiumicino eingetroffen. "Wir wurden wie Tiere behandelt. Man lachte über uns, beschimpfte und schlug uns. Es gab psychische wie physische Gewalt", berichtete Paolo Romano, Mitglied des lombardischen Regionalrats, von seinen Erfahrungen.

Auch Cesare Tofani war unter den 18 Aktivisten, die in Rom eintrafen. Er sagte: "Es gab Misshandlungen seitens der Polizei. Man hat uns behandelt, wie sie sonst Terroristen oder Palästinenser behandeln." Die 18 gehören zu einer Gruppe von 26 italienischen Aktivisten, die von Israel festgehalten und am Samstag freigelassen worden waren. 15 Italiener warten noch auf Abschiebung Weitere 15 Italiener, die das israelische Formular für eine freiwillige Ausreise nicht unterzeichnet haben, müssen auf ihre gerichtliche Abschiebung warten, die in der kommenden Woche erfolgen soll. Um ihre Freilassung bemüht sich das italienische Außenministerium in Rom.

Unterdessen wurde auch das italienische Rechtsteam der Global Sumud Flotilla aktiv: Es hat bei der Staatsanwaltschaft in Rom eine Anzeige eingereicht: sowohl in Bezug auf die Festsetzung der Aktivisten als auch auf den Drohnenangriff auf die Boote der Hilfsflotte, teilte die Anwältin Alessandra Delia bei einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag in Rom mit, bei der auch die vier von Israel freigelassenen, italienischen Parlamentarier anwesend waren, die sich an der Hilfsflotte beteiligten. "Es handelte sich um eine Entführung, denn eine Festnahme setzt eine Straftat voraus - aber in diesem Fall war keine Straftat begangen worden", erklärte die Anwältin. An ihrer Seite standen der Abgeordnete Arturo Scotto, die EU-Abgeordneten Annalisa Corrado und Benedetta Scuderi sowie der Senator Marco Croatti. Sie schilderten die schwierigsten Stunden der Mission. "Wir müssen eine geschlossene Front sein, um alle unrechtmäßig Inhaftierten zurück nach Hause zu bringen", sagte Croatti.