Italien: Generalstreik nach Stopp von Gaza-Flottille

Nach dem Stopp der Gaza-Flottille durch Israel und der Festnahme von rund 40 italienischen Aktivisten ist am Freitag in Italien ein landesweiter Streik ausgerufen worden. Die als Generalstreik deklarierte Arbeitsniederlegung sei eine Reaktion auf das Vorgehen gegen die Gaza-Hilfsflotte, teilte Italiens größter Gewerkschaftsverband CGIL auf der Plattform X mit. Die Rechtsregierung in Rom lasse "italienische Arbeiter in internationalen Gewässern im Stich", hieß es. Der Streik, der unter anderem den öffentlichen Nahverkehr betreffen soll, stößt auf Kritik: Sowohl der Garant für das Streikrecht als auch das Verkehrsministerium halten ihn für nicht rechtskonform, da er nicht fristgerecht angekündigt worden sei und kein Tarifkonflikt vorliege.

Meloni kritisiert den Streik Auch Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni äußerte sich kritisch zur Arbeitsniederlegung. Diese werde "dem italienischen Volk viele Unannehmlichkeiten bereiten", sagte sie am Donnerstag mit Blick auf die zu erwartenden Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Die Gewerkschaften zeigen sich jedoch unbeeindruckt. Für Freitag waren in über 100 italienischen Städten Demonstrationen geplant. Bereits am Donnerstagabend zogen Teilnehmer eines pro-palästinensischen Protestmarschs zum Mailänder Domplatz. Eine Gruppe von Aktivisten bestieg das Podest der Reiterstatue des Königs Viktor Emanuel II., schwenkte palästinensische Fahnen und zündete Rauchfackeln.