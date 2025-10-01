Israelische Marine "entert" laut Aktivisten Gaza-Hilfsflottille

Die internationale Hilfsmission für Gaza, die "Global Sumud Flottille", hat am Mittwoch erste Konfrontationen mit Israels Marine gemeldet. Diese haben begonnen, ihre Boote "zu entern", erklärten die Aktivisten laut italienischen Medienberichten. Bei einer Weiterfahrt würden "die Schiffe beschlagnahmt", habe es geheißen, meldeten die Aktivisten weiter. Sie seien von israelischen Schiffen und Beibooten umgeben. "Wir sind entschlossen, weiterzufahren - unser Kurs führt nach Gaza, um die Seeblockade zu durchbrechen, einen dauerhaften humanitären Korridor zu öffnen und das Schweigen zu brechen", sagten die Aktivisten an Bord der Flottille. "Unser Appell an alle lautet: Unterstützt die Global Sumud Flottille - aber vor allem das Existenzrecht des palästinensischen Volkes. Wir sind eine selbstorganisierte und friedliche Flotte." Sie kritisierten, dass "die israelischen Streitkräfte weiterhin Propagandanachrichten verbreiten" würden.

Gemeinsamer Appell von Italien und Griechenland an Israel Italien und Griechenland richteten unterdessen einen Appell an Israel. "Italien und Griechenland verfolgen aufmerksam die Entwicklungen rund um die Global Sumud Flottille und appellieren an die israelischen Behörden, die Sicherheit und Unversehrtheit der Teilnehmer zu gewährleisten sowie konsularischen Schutz zu ermöglichen", erklärten die Außenminister Italiens und Griechenlands, Antonio Tajani und Giorgos Gerapetritis, in einer gemeinsamen Stellungnahme. Die Aktivisten der Flottille wurden aufgerufen, das Angebot des Lateinischen Patriarchats von Jerusalem anzunehmen, die Hilfsgüter - als Zeichen der Solidarität mit den Kindern, Frauen und Männern in Gaza - sicher zu übergeben. "Dank der diplomatischen Initiative des US-Präsidenten Donald J. Trump besteht erstmals eine reale Möglichkeit, diesem brutalen Konflikt und dem Leid der palästinensischen Bevölkerung ein Ende zu setzen - auch durch vollständigen humanitären Zugang. Italien und Griechenland bekräftigen die Notwendigkeit eines humanitären Zugangs nach Gaza und fordern, rasch einen Waffenstillstand zu erreichen. In dieser besonders heiklen Phase gilt es, von Handlungen abzusehen, die von jenen instrumentalisiert werden könnten, die den Frieden weiterhin ablehnen", so die beiden Außenminister.

Meloni befürchtet Konfrontation mit Israel Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni rief inzwischen die Leiter der Flottille am Mittwoch erneut eindringlich dazu auf, ihre Mission umgehend zu beenden. "Jeder sollte begreifen, dass es vielleicht das Nützlichste ist, was man tun kann, um das Leiden der Palästinenser zu lindern, Verantwortung zu zeigen und abzuwarten, während die Friedensverhandlungen stattfinden", sagte Meloni am Rande des EU-Gipfels in Kopenhagen. "Wichtig ist die europäische Unterstützung für den Plan für Gaza. Wir warten auf die Antwort der Hamas. Und ich denke, dass man in dieser Phase keine Initiative fortsetzen sollte, die Elemente der Gefahr und Verantwortungslosigkeit enthält", so Meloni. Der schwedische Premierminister Ulf Kristersson hat bei seiner Ankunft zum Gipfel in Kopenhagen die Aktivistin und Landsfrau Greta Thunberg aufgefordert, "nach Hause zurückzukehren". Thunberg befindet sich derzeit an Bord eines Bootes der Flotille. Die 22-jährige Aktivistin hatte zuvor in einem am Mittwoch veröffentlichten Beitrag in der Zeitung "Expressen" einen Appell an die Regierung gerichtet: "Schützt die Rechte eurer Bürgerinnen und Bürger und gewährleistet einen sicheren Zugang für humanitäre Hilfslieferungen nach Gaza."