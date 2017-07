Afrika: Wohin könnten die Hotspots für Flüchtlinge kommen?

Ganz so einfach ist die Sache eben doch nicht. Angesichts der katastrophalen Sicherheitslage in Libyen musste der französische Staatschef Emmanuel Macron seine Ankündigung, Hotspots für Flüchtlinge in Libyen notfalls auch ohne die EU zu eröffnen, wieder relativieren. Stattdessen wolle man jetzt die Errichtung der angekündigten Zentren "in einem Grenzgebiet von Libyen, Niger und dem Tschad" prüfen.

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) pocht auch nach dem Zurückrudern Frankreichs in Sachen Hotspots in Libyen auf das Schließen der Mittelmeerroute. Sollte mit Libyen keine Zusammenarbeit möglich sein, dann müsse man eben mit Staaten wie Ägypten oder Tunesien zusammenarbeiten, erklärte er am Freitag am Rande eines Pressegesprächs gegenüber Journalisten. Ähnliches fordert die SPÖ auch in ihrem "7-Schritte-Plan bis 2020", in dem von einem Verfahrenszentrum in Niger und eine enge Zusammenarbeit mit den Staaten der Sahelzone (Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger, Tschad) die Rede ist.

Dass in Libyen bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, sei an sich nicht neu, so Kurz. Dennoch sei es notwendig, "illegale Migration nach Europa zu stoppen". Menschen sollten nach der Rettung an der EU-Außengrenze "zurückgestellt" werden, bekräftigte er seine Position.

Sollte eine Kooperation mit Libyen nicht möglich sein, gebe es "noch andere Staaten". Kurz brachte hier wie Ägypten oder Tunesien ins Spiel. Wenn es ein "attraktives Angebot" gibt, würden diese Staaten mit der EU zusammenarbeiten, meinte Kurz. Ägypten hatte solche Lager in der Vergangenheit jedoch stets abgelehnt, mit der Begründung man wolle nicht selbst zum Transitland werden. Zudem gibt es große Sicherheitsbedenken durch abgelehnte Asylwerber.