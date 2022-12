Afghanistan: NGO-Mitarbeiterinnen sollen doch arbeiten dürfen

Ein Arbeitsverbot der Taliban für Frauen in Nichtregierungsorganisationen sieht einem Sitzungsprotokoll zwischen Vertretern der UNO und der islamistischen Führung in Afghanistan zufolge mehrere Ausnahmen vor. Das Treffen zwischen dem Wirtschaftsminister der Taliban, Din Mohammed Hanif, und dem geschäftsführenden Chef der UNO-Mission in Afghanistan (UNAMA), Ramiz Alakbarov, fand am Montag statt.

Weibliche Angestellte der Vereinten Nationen und ausländische Angestellte von NGOs seien demnach von dem Arbeitsverbot ausgenommen, sowie alle Frauen, die im Gesundheitsbereich arbeiteten, heißt es in einem Protokoll.