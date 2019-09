Afghanistan: Abdullah Abdullah reklamiert Sieg für sich

Regierungschef Abdullah Abdullah hat sich zum Sieger der Präsidentenwahl am Samstag erklärt. "Wir haben die meisten Stimmen bei dieser Wahl“, sagte er am Montag in Kabul. Offizielle Ergebnisse lagen allerdings noch nicht vor. Laut Abdullah Abdullah werde eine Stichwahl nicht nötig werden.

Abdullah Abdullah und Amtsinhaber Ashraf Ghani waren als absolute Favoriten in die Wahl gegangen. Die beiden Politiker gelten als erbitterte Rivalen. Bereits bei der Wahl 2014 waren die beiden gegeneinander angetreten. Abdullah Abdulah hatte damals als Favorit gegolten. Wegen schwerwiegender Probleme bei der Stimmenauszählung gab es allerdings nie ein offizielles Endergebnis. Beide hatten sich gegenseitig beschuldigt, die Wahl gefälscht zu haben, einigten sich schließlich aber auf eine komplizierte Machtteilung: Ghani wurde Präsident, für Abdullah wurde der Posten eines Regierungschefs geschaffen.