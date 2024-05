Bei den gestrigen Kommunalwahlen in Thüringen ist ein durchschlagender Erfolg der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland ( AfD ) ausgeblieben – auch wenn die Partei Zugewinne verzeichnen konnte. In zahlreichen Städten und Landkreisen kommt es nun zu Stichwahlen um die Spitzenämter, weil kein Kandidat mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte.

In der Landeshauptstadt Erfurt kommt es voraussichtlich zu einem Duell zwischen dem CDU-Kandidaten und dem SPD-Amtsinhaber. In Jena liegt ein FDP-Politiker vorne, für ihn geht es in der Stichwahl gegen eine Kandidatin der Grünen. Im ländlichen Raum zeichnet sich indes ein enges Rennen zwischen CDU und AfD um die stärkste Kraft in den Gemeinden ab.