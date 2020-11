AfD schleuste Corona-Leugner in Bundestag: "Unerhörter Tabubruch"

Diese Episode, die es in dieser Form wohl noch nie in der Geschichte des Bundestags gegeben hat, zieht nun Konsequenzen nach sich - die die Störer genauso wie die AfD-Abgeordneten: Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble erwägt jedenfalls juristische Schritte gegen die Beteiligten. Er habe die Verwaltung gebeten, „alle rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, gegen die Täter und diejenigen vorzugehen, die ihnen Zugang zu den Liegenschaften des Bundestages verschafft haben.“

Schäuble wertete das Geschehen als „ernste Vorfälle“. „Sie haben unter Kolleginnen und Kollegen sowie bei Mitarbeitern vielfältige Befürchtungen und Ängste ausgelöst und können eine Atmosphäre schaffen, die einer freien und offenen Diskussion entgegensteht. Das dürfen wir im Deutschen Bundestag nicht zulassen.“

„Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“, sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich; FDP-Geschäftsführer Marco Buschmann überlegte, ob eine Strafanzeige gegen die gastgebenden AfD-Abgeordneten möglich ist. „Die AfD missbraucht den Bundestag als Bühne, um Parlamentarismus und liberale Demokratie verächtlich zu machen. Dieser unerhörte Tabubruch ist kein Kavaliersdelikt."

"Gäste hielten sich die Regeln"

Die AfD hingegen sieht kaum schuld bei sich. Hansjörg Müller erklärte, er habe keine Störer in den Bundestag geschleust. Er habe angemeldete Gäste in den Bundestag eingeladen, „die sich natürlich an die Regeln hielten“. „Bei deren Einlass verschaffte sich auch eine Bloggerin ohne meine Kenntnis mit Zugang über mein Büro, was ich erst am 19. November abends erfuhr“, teilte er mit. „Diese Bloggerin ging niemanden aggressiv an.“ Abgeordneter Kay Gottschalk sagte, "ich denke, die Fraktion wird hier Aufklärung nachhaltig betreiben, das müssen wir auch.“