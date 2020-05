AfD: Protest- oder Programmpartei?

Dafür hatte die AfD fast ihre ganze wirtschaftsliberale Seele verkauft, mit der sie anfangs gegen eine illegale Eurorettung auf deutsche Kosten angetreten war: Mehr als Konservative und Leistungsträger umwarb sie nun Modernisierungsverlierer. Mit Parolen, die eher an die FPÖ als die FDP erinnerten: Amerika-feindlich, Putin-freundlich, sehr Ausländer-kritisch und für einen starken Staat, wie ihn sich kaum der "Linke"-Kandidat für den Thüringer Ministerpräsidenten zu fordern traute.

Damit ist die AfD nun nicht mehr die kleine Sorge der Union, als die sie CDU-Chefin Merkel bisher abtat. Für CDU und CSU ist sie nun die größte – zumindest, solange die Aktivität der SPD in der Berliner Koalition stimmenmäßig so verpufft wie bisher. Der einflusslose Rest des konservativen Flügels kam daher gleich am Montag mit einem Papier, das die Parteichefin zum Nachjustieren der CDU-Positionen auffordert. Bisher war so etwas ohne Resonanz geblieben – kein Wunder angesichts von Merkels 42 Prozent bei der Bundestagswahl. Ihr Bannfluch, die AfD als reine "Protestpartei" zu ignorieren und sie damit zu isolieren, wirkt nun aber nicht mehr.

Merkel selbst setzte dafür im Wahlkampfendspurt schon subtile Signale mit Versprechungen eines durchsetzungswilligeren Staates. Der gewollte Eindruck des Stopps ihrer schleichenden Sozialdemokratisierung der Union kam aber zu spät. Ob sie nun auch einen härteren Kurs bei der Eurorettung fährt, hängt auch vom neuen EU-Kommissionschef Juncker ab: Eine Konfrontation ließe sich von ihr notfalls als versuchte Kurskorrektur verkaufen.