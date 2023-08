AfD-Landesparteichef Höcke will Kinder mit Behinderung nicht im Regelunterricht

Kritik für Bühne für Rechtsextremen

Höcke will im Falle eines Wahlsiegs in die Regierungszentrale in Erfurt. "Wenn meine Partei mich auf dem Landesparteitag Ende des Jahres zum Spitzenkandidaten kürt und wenn wir dieses Ergebnis halten können und auch ausbauen können, das uns Umfragen prognostizieren, dann möchte ich selbstverständlich in die Staatskanzlei einziehen", sagte Höcke am Mittwoch im MDR-Sommerinterview.

Weil Höckes Landesverband als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, aber auch die Gesamtpartei AfD vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, sind nicht alle ARD-Konsumenten und Konsumentinnen damit d'accord Höcke und seinen Theorien und Thesen eine öffentlich-rechtliche Plattform zu bieten.

