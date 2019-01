AfD-Berater als Drahtzieher eines Brandanschlages?

Der erste Anschlag ereigneten sich am 4. Februar 2018. Zu der Zeit hatte die ukrainische Regierung gerade mit einem neuen Schulunterrichts-Sprachengesetz Minderheiten vergrault. Im Falle der ungarischen Minderheit kamen zudem haufenweise Berichte darüber hinzu, dass ungarische Stellen unter ethnischen Ungarn in der Ukraine massenweise Pässe ausgegeben hätten – eine Doppelstaatsbürgerschaft ist laut ukrainischem Recht verboten. Der Anschlag, so der Angeklagte, sollte ukrainischen Nationalisten in die Schuhe geschoben werden und ethnische Konflikte in der Region anheizen.

Prokopowicz gab an, in mehreren Tranchen insgesamt 1500 Euro von Ochsenreiter persönlich erhalten zu haben. Die gesamte Summe sei in die Ausführung der Tat geflossen. Ausgeübt habe er diese aus Überzeugung. Kommuniziert habe man über den Messanger-Dienst Telegram.

Prokopowicz wir der polnischen Neonazigruppe Falanga zugeordnet, die ihrerseits Kämpfer in den Reihen pro-russischer Milizen in der Ostukraine stellt und beste Beziehungen zu russischen Neonazis pflegt.