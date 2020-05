Operationen im Bombenhagel

Schon der Umstand, dass Ärzte nicht sagen wollen, wo sie Verwundete operieren, sagt eigentlich alles darüber aus, was sich im bürgerkriegsgebeutelten Syrien tagtäglich abspielt. Ärzte sind zum Ziel geworden in diesem mehr und mehr undurchschaubaren Konflikt. Und daher spricht Tankred Stöbe gegenüber dem K­URIER von einem Ort „irgendwo im Nordwesten Syriens“, wenn er über die kleine Klinik spricht, die die Organisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) in den vergangenen Wochen in dem Krisengebiet aufgebaut hat. Er will die Mediziner, die dort tätig sind, nicht in Gefahr bringen.

Tankred Stöbe ist der Chef von MSF-Deutschland. Er war selbst dabei in Syrien. Und er zeichnet ein düsteres Bild von der Lage in dem Land, in dem das einst bestehende medizinische Versorgungssystem völlig kollabiert ist. In dem Kriegsverwundete von Glück reden können, wenn sie einen Arzt finden.