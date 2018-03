Ägyptens Angst um die Lebensader Nil

„Präsident Abdel Fattah al-Sisi und Äthiopiens Premier haben 2014 in einer Deklaration klargemacht, dass wir nach Zusammenarbeit streben“, sagt Ägyptens Außenminister Sameh Shoukry gegenüber österreichischen Journalisten in Kairo. Er wirbt um Verständnis für die ägyptische Seite des Streits. „Es geht um die ökonomische und ökologische Auswirkung auf Ägypten und Sudan“, so der Diplomat. Doch genau da liegt im Moment der Streitpunkt.

Denn die Meinungen darüber, wie sehr sich das Staudammprojekt auf die Nachbarländer auswirkt, gehen stark auseinander. Und zunächst konnte man sich nicht einmal auf eine Expertenkommission einigen, die die Auswirkungen berechnen soll. Mittlerweile fand sich eine französische Firma, mit der alle einverstanden sind.

Nun geht es vor allem darum, wie schnell der Stausee vor dem Damm gefüllt werden soll. Er fasst rund 74 Milliarden Kubikmeter Wasser, also knapp jene Wassermenge, die jährlich den Nil hinab fließt. Äthiopien besteht darauf, den See innerhalb von drei Jahren anzufüllen. Geht es nach Ägypten, soll er nur in den Monaten der Regenzeit angefüllt werden.

Annäherung und Bremse

Beim letzten Treffen der drei Staatsoberhäupter in Addis Abeba im Jänner schien man Fortschritte zu machen. Präsident Sisi, Sudans Präsident Omar Al-Bashir und Äthiopiens Premier Hailemariam Desalegn näherten sich an und beschlossen ein Treffen Ende Februar.

Doch dieses sollte nie stattfinden. Während in Ägypten der Wahlkampf begonnen hat, eskalierten im Sudan die Proteste wegen der Kürzungen der Subventionen auf den Brotpreis. In Äthiopien musste der Premier Mitte Februar wegen immer lauter werdender Anti-Regierungs-Proteste zurücktreten. Es herrscht der Ausnahmezustand, die Regierungskoalition droht zu zerbrechen. Ein trilaterales Treffen ist in weite Ferne gerückt.