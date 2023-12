Ägypten hält Präsidentenwahl: Al-Sisi lässt sich im Amt bestätigen

So wurde Abdel Fattah al-Sisi zum ägyptischen Präsidenten

Der Geheimdienst- und Armeechef und Putschgeneral Abdel Fattah al-Sisi gewann 2014 bei einer Wahlbeteiligung unter 50 Prozent und nur einem Gegenkandidaten die Präsidentenwahl mit über 95 Prozent. Menschenrechtsgruppen werten al-Sisis Regime als repressiver gegen die Zivilgesellschaft als jenes unter Mubarak.

Zugleich gilt er im Westen als Bollwerk gegen den radikalen Islam, was ihm besonders in den Hochzeiten des "Islamischen Staates" (IS), von still schweigender Duldung bis Unterstützung bescherte.