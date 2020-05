Mursi vor Gericht: Prozess auf Jänner vertagt

In Erwartung heftiger Zusammenstöße hatten sich viele Menschen in Kairo am Montag vorsorglich freigenommen. 20.000 Polizisten waren dennoch auf Posten, um Unruhen am ersten Tag des Prozesses gegen den gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi im Keim zu ersticken. Zu Handgreiflichkeiten zwischen Mursi-Anhängern und -Gegnern kam es dennoch, aber das wahre Chaos spielte sich im Gerichtssaal ab.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftreten seit seiner Entmachtung im Juli zeigte sich Mursi uneinsichtig: „Ich bin der legitime Präsident von Ägypten“, sagte er zu Beginn der Verhandlung. Dass er Verfahren und Gericht nicht anerkennt, bewies Mursi allein schon durch die Wahl seiner Garderobe. Statt der verlangten weißen Gefängniskleidung trug er einen dunkelblauen Anzug.

Zusammen mit Mursi standen 14 weitere führende Funktionäre der – mittlerweile wieder – verbotenen Muslimbrüder vor dem Kadi. Sie werden für die Tötung von Demonstranten verantwortlich gemacht, die im Sommer gegen die Mursi-Herrschaft protestiert hatten. Ihnen droht im Extremfall lebenslange Haft, möglicherweise sogar die Todesstrafe.