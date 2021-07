Muslimbrüder warnen vor "Bürgerkrieg"

In einem ersten Versuch hatte Mansur am Samstag versucht, El Baradei als Interims-Ministerpräsident zu benennen. Das scheiterte an der einflussreichen, salafistischen Nur-Partei, die mit den moderater islamistischen Muslimbrüdern des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi rivalisiert. Mursi war am Mittwoch von den Streitkräften abgesetzt worden.

Der 48-jährige Al-Din ist der Sohn eines bekannten Anwalts und hat für verschiedene Unternehmen gearbeitet, unter anderem in Washington. 1997 wurde er Berater im ägyptischen Wirtschaftsministerium. Er war zurückgetreten, bevor Langzeit-Präsident Hosni Mubarak gestürzt wurde, und trat in die aktive Politik erst 2011 nach dem Sturz Mubaraks ein. Er ist verheiratet und ist Vater von zwei Kindern. Als Übergangsregierungschef hätte Al-Din die Aufgabe, das nach dem Sturz Mursis am vergangenen Mittwoch gespaltene ägyptische Volk zu einen.