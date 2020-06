Die Kluft, die bis in Familien reicht

Ein riesiger Graben zieht sich durch das Land am Nil. Am Tahrir-Platz feierten und demonstrierten in den vergangenen Wochen Hunderttausende zur Unterstützung des Militärs. Um den Platz vor der Rabaa Moschee, ein paar Kilometer weiter, campieren, protestieren und werben andere für die Unterstützung des geschassten Präsidenten Mohammed Mursi.

Die ägyptischen Zeitungen, TV-Sender und Websites sind polarisiert wie noch nie. In Geschäften und auf der Straße kommt es in ganz alltäglichen Situationen zu Streitgesprächen. Doch die Spaltung macht nicht vor Gesellschaftsgruppen oder Bildungsschichten halt. Besonders schmerzhaft ist es, wenn die Ideologie-Kluft bis in die Familie reicht.

Der 33-jährige Telekommunikationsunternehmer Mohamed Mustafa aus Kairo liegt im Streit mit seiner Familie. Vater, Mutter und Schwester sind Anhänger des Militärrats. Mustafa ist Liberaler. Er demonstriert im anwachsenden „dritten Lager“ gegen Muslimbrüder, Militärrat und die Rückkehr der Kräfte des alten Regimes.

Die Mustafas leben gemeinsam in einer Wohnung. „Meine Verwandten glauben, wenn ich etwas gegen Armeechef Al-Sisi sage, dann ergreife ich Partei für die Muslimbrüder. Aber das tue ich nicht“, sagt er zum KURIER. „Meine liberale Einstellung heißt doch nicht, dass ich glaube, die Muslimbrüder seien Engel! Aber das versteht meine Familie nicht.“