Ägypten: Angst vor Islamisten wächst

Kameras hielten fest, wie das Militär mit Panzern in die Menge raste und Menschen überrollte. Die Militärregierung verhängte eine nächtliche Ausgangssperre und kündigte eine Untersuchung der Ereignisse an. Die Ruhe auf den Straßen der Megastadt am nächsten Morgen war nur vorläufig, es brodelte weiter gewaltig unter der christlichen Minderheit. Vor dem Krankenhaus, in das die meisten Verletzten am Vorabend gebracht worden waren, demonstrierten am Montag erneut Tausende koptische Christen.



Wieder gingen Autos in Flammen auf. Die Sicherheitskräfte waren in Alarmbereitschaft. Dass am Nachmittag das Todesurteil gegen einen Muslim vollstreckt wurde, der 2010 sechs Kopten und einen muslimischen Wachmann vor einer Kirche getötet hatte, sollte laut Beobachtern die Christen besänftigen. EU, UN-Chef Ban und US-Präsident Obama riefen beide Seiten zur Mäßigung auf. Die Unruhen dürften fairen Wahlen nicht im Wege stehen.



Diese stellen etwa zehn Prozent der mehr als 83 Millionen Einwohner Ägyptens und gelten als wirtschaftliche Säule des Landes. Viele Kopten fürchten, dass es trotz des Regimewechsels nicht besser wird und es zu einer Islamisierung Ägyptens kommen könnte. Einerseits durch das Erstarken der Muslimbrüder, die unter Mubarak verboten waren.