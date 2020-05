Aderlass in Europas ärmstem Land

EU

EinAderlass für eine Gesellschaft – und eine Katastrophe für eine ganze Generation Kinder. Die meisten von ihnen haben ihre Mütter oder Väter jahrelang nicht gesehen. Weil diese auf der verzweifelten Suche nach Arbeit meist illegal in dieeinreisten, können sie kaum riskieren heimzufahren – und dann bei der erneuten Einreise in diezu scheitern. Hin und wieder ein Telefongespräch und die monatliche Überweisung aus dem Ausland – mehr bleibt den daheim gebliebenen Sozialwaisen nicht.

„Wer von euch hat zumindest einen Elternteil im Ausland?“, fragt die Lehrerin ihre Klasse in der Schule von Ciocana, einem der ärmsten Stadtviertel von Chisinau. Die Arme von einem Viertel der Mädchen schießen in die Höhe. „Wo sind sie?“, will die Lehrerin wissen: Italien, Frankreich, Russland.

Freiwillig absolvieren die Mädchen hier von der Caritas finanzierte Berufsbildungskurse. Nähen und kochen stehen ebenso auf dem Programm wie Kurse über Menschen- und Kinderrechte. Das Thema „Emigration“ wird heute diskutiert und die Frage, was alles in der Heimat Moldawien schön ist. „Es ist friedlich“, ruft eine Schülerin, „die Natur ist nicht zerstört“, meint eine andere. Sie alle, da sind sie sich einig, lieben ihre Heimat. Zwischenfrage: „Wer von euch würde auswandern?“ Zwei Drittel der Mädchen zeigen auf. Die 16-jährige Bulgac überlegt nicht lange: „Ich möchte studieren und dann arbeiten. Aber bei uns findet man keine Arbeit. Ich will ein besseres Leben haben.“

www.caritas.at