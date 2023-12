Abu Dhabi möchte sich den britischen „Daily Telegraph“ schnappen

1,34 Milliarden Euro Schulden

Der Telegraph steht zum Verkauf, weil die Barclay-Familie ihre Schulden in Höhe von 1,34 Mill. Euro nicht zahlen kann. Ende November erklärte RedBird IMI, ein Konsortium, das von bin Zayed Al Nahyan kontrolliert wird, Telegraph und Spectator samt Schulden zu übernehmen.

Der Aufschrei in England war groß, und so hat die Regierung vorerst die Notbremse gezogen. Bis zum 13. Dezember werden Stellungnahmen eingeholt. Camilla Tominey, stv. Chefredakteurin des Telegraph, gab ihre öffentlich in einer Kolumne ab: „Es ist für alle offensichtlich, dass eine Zeitung, die sich im Besitz eines Golfstaates befindet, mit Fragen zur Meinungsfreiheit konfrontiert wird.“A. Bauer, London