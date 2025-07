Abschiebegefängnisse machen gute Geschäfte mit Trump

"Wir hatten noch nie in unserer 42-jährigen Firmengeschichte eine so große Nachfrage wie heute", sagte Damon Hininger , Chef des Unternehmens CoreCivic, kürzlich vor Investoren.

Menschenunwürdige Zustände

Etwa 80 Prozent der Schubhäftlinge sind in privaten Zentren untergebracht, in denen nach Berichten von Augenzeugen und Menschenrechtsorganisationen grauenhafte Zustände herrschen. "Sie müssen zu mehreren in einer Zelle auf dem Boden schlafen", sagte Alejandra Morales, deren Ehemann in Los Angeles in Schubhaft war, weil er keine gültigen Papiere hat. "Sie dürfen weder Zähneputzen noch duschen", berichtete sie.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch prangerte kürzlich eine Überbelegung, mangelnde medizinische Versorgung und erniedrigende Behandlung der inhaftierten Migranten an. In einem Fall mussten Insassen mit auf dem Rücken gefesselten Händen essen. Frauen berichteten, dass männliche Häftlinge freien Blick auf ihre Toiletten hätten.