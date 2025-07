Trump lässt massenhaft abschieben - und bleibt doch unter Plan

Tom Homan , der gerne grobschlächtig auftretende PR-Chef Donald Trumps für die „größte Abschiebungswelle in der Geschichte der Vereinigten Staaten”, hat für die angeblich wichtigste Zielgruppe der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) eine griffige Formulierung geprägt: „Die Schlimmsten der Schlimmsten” würden bevorzugt inhaftiert und schnellstens außer Landes gebracht, sagt Homan bei so ziemlich jedem Medien-Auftritt.

„Es ist tendenziell schwieriger, in dieser Klientel Straftäter dingfest zu machen”, sagt dagegen ein mit ICE-Interna vertrauter Anwalt in Washington. Der Jurist verweist auf die Kehrseite der Medaille. Danach entpuppe sich Trumps Erzählung, dass Amerika von Millionen illegalen Schwerbrechern befreit werden müsse, als „völliges Zerrbild”.

ICE-Statistiken belegten, dass von rund 185.000 festgenommenen und internierten Illegalen (Oktober 2024 bis Ende Mai 2025) nur 65.000 vorher strafrechtlich in Erscheinung getreten waren - meist durch Verkehrsdelikte oder weil sie irgendwann unerlaubt in die USA eingereist waren. Dem entspricht die Bilanz bei den derzeit knapp 60.000 in überfüllten Auffanglagern Inhaftierten - über 60 % sind weder wegen einer Straftat verurteilt noch jemals angeklagt worden. „Hier werden Unschuldige, die oft seit Jahrzehnten in den USA leben, einer Arbeit nachgehen, Steuern zahlen, ihre Kinder zur Schule schicken, gnadenlos kriminalisiert”, sagen Experten der Menschenrechtsorganisation ACLU.