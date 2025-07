US-Gericht blockiert Trumps Pläne zur Einschränkung von Asyl

Ein US-Bundesgericht hat dem harten Anti-Einwanderungskurs von US-Präsident Donald Trump einen Dämpfer verpasst.

Richter Randolph Moss blockierte am Mittwoch Trumps Pläne, den Asylanspruch für Migranten, die über Mexiko in die USA gelangen wollen, zu verbieten. Der Präsident habe seine Macht überzogen, als er am Tag seiner Amtseinführung per Proklamation allen Migranten an der Südgrenze der USA die Möglichkeit aberkannte, Asyl oder anderen humanitären Schutz zu beantragen.