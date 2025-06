Der gebürtige Kalifornier Miller gehört zu den engsten und loyalsten Mitarbeitern Trumps. Schon in den ersten Tagen des Wahlkampfes von 2016 stand der Jurist treu an der Seite des späteren Präsidenten. Und schon damals agierte und dachte er oft radikaler als Trump selbst: Anti-woke, düster und überzeugt, dass das von Linken und Demokraten beherrschte Amerika dem Untergang geweiht sei.

Nach Millers Vorstellung ist eine mächtige, aggressive Bundesregierung befugt, in die Agenda von Bundesstaaten einzugreifen und den Widerstand gegen Trumps Migrationskurs zu zerschlagen. Und der Kurs ist klar:

Seit Trump Ende Jänner wieder ins Weiße Haus einzog, belohnte der Präsident seinen treuen Adlatus mit noch mehr Macht: Der nunmehrige Vize-Chef seines Kabinetts ist für die Umsetzung des harten Migrationskurses zuständig: Auf seine Kappe geht das rüde Vorgehen der Beamten der Einwanderungsbehörde, die aus Schulen, Fabriken oder Feldern illegale Migranten herausholen. Ihm ist zu zuschreiben, dass Hunderte straffällig gewordene Venezolaner in ein Massengefängnis nach Ecuador deportiert wurden. Und auch das Drängen, Visa-Stopps für ausländische Studenten zu verhängen, wird Miller zugeschrieben.

Dennoch gingen alle bisherigen Versuche, die Abschiebungen illegaler Migranten voranzutreiben, nach dem Geschmack Millers bisher viel zu langsam vor sich. „Die drei größten Hindernisse für die Abschiebung von Migranten sind Personal, Gefängnisse und Flugzeuge“, sagte er in einem Podcast. Also: Mangel an Geld.

Das aber könnte sich ändern, wenn Trump seine „großes, schönes“ Budgetgesetz durchbringt. Dann hätte Trumps Einflüsterer 140 Milliarden Dollar für Grenzsicherheit und die Durchsetzung einwanderungsbezogener Maßnahmen zur Hand.