Abba-Star will nichts mit "Partygate"-Affäre zu tun haben

Abba-Musiker Benny Andersson (75) will den Namen seiner Band nicht in Verbindung mit den mutmaßlichen Lockdown-Partys im Londoner Regierungssitz gebracht sehen. Medien hatten zuvor eine mutmaßlich illegale Party in der Dienstwohnung von Premierminister Boris Johnson als "Abba-Party" bezeichnet, weil dort angeblich mit großer Lautstärke Songs der schwedischen Gruppe gespielt wurden.

Keine "Abba-Party"

"Sie können das nicht als Abba-Party bezeichnen", sagte Andersson der britischen Nachrichtenagentur PA und fügte hinzu: "Das ist eine Johnson-Party, bei der zufällig etwas Abba-Musik gespielt wurde. Keine Abba-Party." Auch Bandkollege Björn Ulvaeus wunderte sich: "Ich meine, wow. Haben die nur Musik von Abba gespielt? Machen Sie Scherze? Bestimmt haben sie auch etwas anderes gespielt", sagte der 76-Jährige der PA-Meldung vom Montag zufolge.