99 Tage bis Brexit: Wie das Rüsten für den Notfall läuft

14 Maßnahmen umfasst das EU-Notfallpaket. Dass es nicht größer ausfällt, ist auch eine Botschaft an London: „Unser Notfallplan ist kein Ersatz für das Austrittsabkommen.“ In London waren zuletzt Vermutungen laut geworden, der Notfallplan der EU komme einer Art „gemanagten No-Deal“ gleich.

Im Bundeskanzleramt in Wien will man die Pläne der EU-Kommission im Detail überprüfen, um dann etwaige Lücken zu schließen. Sollte es zu einem harten Brexit kommen, sollen heimische Firmen und Bürger vorbereitet sein. Es geht um mögliche Visumpflicht für österreichische Touristen in Großbritannien, aber natürlich auch in der Gegenrichtung. Sämtliche betroffenen Ministerien sollen die für sie wichtigen Fragen an das Bundeskanzleramt liefern, dort wird unter der Führung von Europaminister Gernot Blümel ein Sammelgesetz gebastelt, das alle Österreich-spezifischen Brexit-Fragen regeln soll.