96 Tote bei Anschlag im Jemen

Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Paradeübung in Jemens Hauptstadt Sanaa sind am Montag mindestens 96 Menschen ums Leben gekommen.Hauptsächlich Schüler und Studenten wurden getötet, fast 300 weitere verletzt, bestätigten Sicherheitskräfte in der jemenitischen Hauptstadt. Soldaten und Schüler übten für eine Militärparade, die am Dienstag unter Anwesenheit von Präsident Abd Rabbu Mansur Hadi abgehalten werden sollte.

Die Parade sollte anlässlich des 22. Jahrestags der Vereinigung des sozialistischen Süd-Jemen mit dem nördlichen Landesteil abgehalten werden. Im Süden des Jemen gibt es nach wie vor Unabhängigkeitsbestrebungen.

Der Attentäter trug offenbar eine Armeeuniform und sprengte sich inmitten der Soldaten in die Luft. Unter der Uniform hatte er den Sprengstoff versteckt. Auf dem Platz im Zentrum der Stadt haben sich zu dem Zeitpunkt auch viele Studenten und Schüler aufgehalten.

Nach Militärangaben war auch Verteidigungsminister Mohammed Nasser Achmed zum Zeitpunkt des Anschlags am Unglücksort, blieb jedoch unverletzt.

Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand, die jemenitische Armee geht jedoch derzeit verschärft gegen Al-Kaida-Kämpfer vor. Die Sicherheitslage im Jemen ist äußerst labil. So kam es verstärkt zu Angriffen von Islamisten, seit Hadi im Februar nach monatelangen Protesten die Macht gegen den langjährigen Herrscher Ali Abdullah Saleh übernahm.