780 Euro im Monat: Italien führt Mindestsicherung ein

Nicht nur in Österreich ist die Mindestsicherung in aller Munde – auch in Italien beherrschte das Thema monatelang die Medien. Sie einzuführen, war eines der großen Wahlversprechen der Fünf-Sterne-Bewegung von Vizepremier Luigi Di Maio. Am Donnerstagabend verkündete er stolz, dass der „reddito di cittadinanza“, das Grundeinkommen, ab April ausbezahlt werde.

An der Seite von Premier Giuseppe Conte und Innenminister Matteo Salvini wurde das „Decretone“ , das umfangreiche Dekret, in Rom vorgestellt. Neben der viel diskutierten Mindestsicherung wurde auch eine neue Pensionsreform, ein Steckenpferd Salvinis, vorgestellt.