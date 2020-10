70 Prozent der Österreicher lehnen zweiten Lockdown ab

Ab Samstag dürfen 20 Millionen Franzosen ihr Haus nicht mehr nach 21 Uhr verlassen. In London sollen Pubs und Restaurants geschlossen werden und in Tschechien sind seit 5. Oktober auch die Schulen wieder geschlossen. Kurz: Europaweit werden derzeit wieder die Anti-Corona-Maßnahmen hochgefahren. Am Donnerstagabend kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der ZiB 2 auch für Österreich bundesweite Maßnahmen an. Unter anderem soll es ein Verbot für Gesichtsvisiere geben, die sich als wenig effizient erwiesen haben.

Einen landesweiten Lockdown aber soll es nicht geben. Entsprechende Gerüchte kursieren seit Wochen und wurden von Seiten der Bundesregierung stets zurückgewiesen. ZiB-Innenpolitik-Chef Hans Bürger sprach im ORF von einem "weichen Lockdown" - und nannte als Beispiele etwa vorverlegte Sperrstunden. Die Diskussion über einen etwaigen Lockdown ist letztlich also auch eine Frage der Bezeichnung.

Meinungsforscher Peter Hajek befragte im Auftrag von ATV nun 806 Österreicher, ob sie einem zweiten Lockdown im Herbst zustimmen oder diesen ablehnen würden.

70 Prozent meinten dabei, dass ein zweiter Lockdown im Herbst nicht sinnvoll wäre. 20 Prozent würden eine Restriktion im Herbst für die richtige Entscheidung halten. Elf Prozent enthielten sich ihrer Meinung oder gaben "weiß nicht" an.

