500 Glocken rufen Abgeordnete zur Brexit-Abstimmung

Doch bei der Brexit-Abstimmung dürfte es links nur so wimmeln, da viele Tories gegen den Deal stimmen werden. Sie müssen nicht nur die Seite wechseln, sondern auch noch durch die „Whips“ (Einpeitscher) durch, die an den Ausgängen stehen und versuchen, ihre Fraktionskollegen in die „richtige“ Lobby zu lotsen. Einer von Mays „Whips“ trat gestern zurück – er wird gegen den Brexit-Deal seiner Parteichefin stimmen.