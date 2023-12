Seit 5 Tagen kein Lebenszeichen mehr von Putin-Gegner Nawalny

Nawalnys Team schlÀgt nach ausbleibenden Lebenszeichen Alarm

Nawalnys Team hatte am Freitag Alarm geschlagen, nachdem der Oppositionelle nicht wie sonst bei Gerichtsverhandlungen per Video zugeschaltet wurde. Mitarbeiter des Strafvollzugs hatten das Scheitern einer Videoschaltung mit fehlendem Strom erklÀrt, wie Nawalnys Team mitteilte.

Die Sorgen um Nawalny seien besonders groß, weil ihm in der vergangenen Woche in seiner Zelle schlecht geworden sei, teilte Jarmysch auf X mit. Seit einer Woche wĂŒrden auch Briefe von Nawalny oder an ihn nicht zugestellt.

Nawalny sitzt im Straflager in der Stadt Kowrow im Gebiet Wladimir rund 260 Kilometer östlich von Moskau. Er war zu 19 Jahren Straflager verurteilt worden und ist international als politischer Gefangener eingestuft.