300.000 Ägypter marschieren gegen Mursi

Auch in mehreren Provinzstädten gab es Kundgebungen gegen Mursis umstrittene Erklärung. Vielerorts kam es zu Straßenkämpfen. In der Industriestadt Al-Mahalla wurden am Morgen 300 Verletzte gezählt. In Damanhour und Alexandria kam es zu Angriffen auf Büros der Muslimbruderschaft. In Al-Mansoura setzten Gegner der Islamisten nach Angaben der Zeitung Al-Masry Al-Youm das Büro der von den Muslimbrüdern gegründeten Partei für Freiheit und Gerechtigkeit (FJP) in Brand. Bei Zusammenstößen zwischen Muslimbrüdern und säkularen Demonstranten in der Provinzhauptstadt wurden 19 Menschen verletzt.



An der Demonstration auf dem Tahrir-Platz nahmen auch führende Oppositionelle sowie Schauspieler, Anwälte und Journalisten teil. Einige von ihnen riefen: "Oh Mubarak, sag dem Mursi, auf den Thron folgt die Zelle!" Die Mursi-Gegner zeigten sich von dem Zulauf begeistert. "Die Muslimbrüder haben immer behauptet, dass wir den Tahrir-Platz ohne ihre Unterstützung nicht voll kriegen, jetzt haben wir ihnen gezeigt, dass dies nicht stimmt", erklärte ein Aktivist.



Auch in den Städten Luxor, Assiut, Kena, Tanta, Al-Arish, Bani Sueif und Suez protestierten Menschen gegen Mursis Erklärung, mit der er sich selbst und das von Islamisten dominierte Verfassungskomitee vor dem Zugriff der Justiz schützt. Die Muslimbrüder, denen Mursi vor Amtsantritt angehört hatte, und die Salafisten sagten eine ursprünglich geplante Solidaritätskundgebung für den Präsidenten kurzfristig ab, "um Blutvergießen zu verhindern".