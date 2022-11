27. Klimakonferenz erreichte schwache Einigung Sonntagfrüh

Um 6:57 Uhr (Ortszeit) und einer durchverhandelten Nacht ging die 27. Klimakonferenz Sonntagfrüh zuende. Wegen vieler offener Fragen mussten die Delegierten die ganze Nacht auf Sonntag durcharbeiten, bis im finalen Plenum und mit 36-stündiger Verspätung der Hammer des ägyptischen Vorsitzenden Sameh Shoukry fiel.



Immerhin gab es eine Einigung beim Streitthema Schäden und Verluste („loss and damage“). Beim Festhalten am 1,5-Grad-Ziel gab es keinen Fortschritt. Und selbst beim loss and damage-Fonds bleiben Ausgestaltung und Geberstaaten unklar, etwa ob China oder Saudi Arabien auf der Geberseite oder der Empfängerseite sein werden.



Leider konnten sich die Verhandler nicht auf eine klare Sprache im Schlussdokument zur Erhöhung ihrer Klimaziele und auch nicht zu verbindlichen Maßnahmen einigen und ließen auch die Chance aus, sich auf das Ende der Abhängigkeit von allen fossilen Energieträgern festzulegen.

Die zweiwöchige Weltklimakonferenz sollte eigentlich nur bis Freitag dauern, wurde aber kurzfristig verlängert, weil es den Teilnehmern lange nicht gelungen war, sich zu einigen.



Tiefergehende Analysen werden erst zeigen, ob für das 1,5-Grad-Ziel das Jahr zwischen der Klimakonferenz in Glasgow und der diesjährigen Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh ein verlorenes Jahr war.