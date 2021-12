26 Stunden Silvester rund um den Globus

In Australien, das lange eine Null-Covid-Strategie verfolgt und seine Landesgrenzen geschlossen hatte, steigen die Infektionszahlen bereits seit Monaten – obwohl der Sommer seinem Höhepunkt zustrebt. Wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante melden einige Landesteile derzeit immer neue Rekordwerte. Am Freitag wurden an der Ostküste rund 21.100 neue Fälle gemeldet – fast 9.000 mehr als am Donnerstag und 15.000 mehr als am Mittwoch. Noch nie seien in einer australischen Region höhere Neuansteckungszahlen registriert worden, berichtete der Sender ABC.

Viele große Partys wurden abgesagt, etwa in London und Paris, arg verkleinert in Madrid und Rio. Kein Silvester „wie damals“ vor der Pandemie. In Dubai, am höchsten Gebäude der Welt, dem 828 Meter hohen Burdsch Chalifa, wurde wieder ein Feuerwerk mit Laser- und Lichtshow veranstaltet.