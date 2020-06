25 Jahre Mauerfall: "Es gab zu viele Denunzianten"

Roland Jahn gibt das Interview in einem Café im Ostberliner Trendviertel Prenzlauer Berg. Hier wohnten schon vor dem Mauerfall viele Künstler und Intellektuelle. Die das aber nur konnten, so sie sich der DDR anpassten. Der Spagat zwischen Überleben und Gegenwehr im "Realen Sozialismus", zwischen Erniedrigung und Freiheit, ist Jahns Lebensthema.

KURIER: Widerstand und Auflehnung gegen ein Regime ist selten spontan, sondern meist ein Prozess. Wo war der Punkt, als Sie wussten, so geht es nicht weiter, ich rebelliere? Roland Jahn: Das Leben in der Diktatur ist eine ständige Zerreißprobe. Es gibt da keine einfachen Antworten, das ist individuell. Man muss sich genau überlegen, was man tut, alles kann Folgen haben. Niemand war nur Rebell oder Angepasster, es war oft beides. Man hat sich sogar im Widerspruch noch angepasst in der Sprache: Eine Suche nach vertretbaren Kompromissen, um sich und andere nicht zu gefährden.

Wann ging es nicht mehr?