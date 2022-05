200 Bomben pro Stunde: Bilder zeigen die Hölle in der Ostukraine

"Schwarze, ausgebrannte Wohnhäuser"

Auch Charkiw, das im gleichnamigen Oblast am Rande des Donbass liegt, ist derzeit Ziel massiver russischer Angriffe. Selenskij stattete der Stadt am Wochenende einen Besuch ab. „Schwarze, ausgebrannte, halb zerstörte Wohnhäuser blicken mit ihren Fenstern nach Osten und Norden - dorthin, von wo die russische Artillerie schoss“, sagte er in einer Videobotschaft.