Busek: "In der EU kommt es auf das Hirn an"

Der ehemalige Bundeskanzler erwartet sich mehr Ideen.

KURIER: Herr Doktor Vranitzky, was war für Sie die größte Veränderung durch den Beitritt?

Franz Vranitzky: Die wirtschaftlichen Folgen waren das Markanteste. Ein Land, das Jahrzehnte am Rand des freien Europas lebte, gehörte über Nacht zur EU. Ich habe erfahren müssen, dass wir bis dahin nicht so ganz zur westlichen Gemeinschaft gehörten. Das zeigte sich in Auffassungen und Haltungen europäischer Staaten. Wir waren teilweise wie ein Findelkind.

Was waren die Vorbehalte?

Viele haben die Neutralität nicht verstanden oder verstehen wollen. In Paris gab es unüberhörbare Vorurteile, dass zum großen Deutschland noch ein weiteres deutschsprachiges Land dazukommt.

Wer hat vom EU-Beitritt besonders profitiert?

Das ganze Wirtschaftssystem. Franz Fischler beispielsweise führte einen heldenhaften Kampf bei den Verhandlungen. Bauern befürchteten, dass Preisstützungen und Kontingentierungen zu ihrem Nachteil abgeschafft werden. Fischler hat für die Bauern maßgebliche Geldbeträge unter dem Titel agrarischer Umweltschutz herausverhandelt. Insgesamt war der Beitritt ein Modernisierungs- und Innovationsschub.

Was meinen Sie konkret?

Die Umstrukturierung der Industrie, die 1984 nach der Krise der Stahlindustrie begann, wurde durch den Beitritt unterstützt. Österreichs Wirtschaft hat die Strukturveränderungen hervorragend gemeistert.

Jeder vierte Österreicher will aus der EU austreten. Können Sie das verstehen?

Ja. In fast allen Mitgliedsländern wurde und wird keine aktive Europapolitik betrieben.

Wie kann man Bürger von der EU überzeugen?

Der Einzelne muss sich ich in den europäischen Veränderungen wiederfinden. Das wird durch Kommunikation, Information und europäisches Vorleben erreicht. Die Bürger müssen verstehen, dass die EU nicht gegen sie oder das Land gerichtet ist. Europa ist ein Prozess, in dem wir gemeinsam mit anderen Europäern unsere eigene Zukunft entwickeln.

Braucht es auch eine andere EU-Politik?

Es geht um eine klar erkennbare Politik in wichtigen Feldern. Arbeitslose können nicht den Eindruck gewinnen, dass die EU eine gemeinsame Beschäftigungspolitik betreibt, weil es die nicht gibt. Es fehlt an einer gemeinsamen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Zu sagen, die Banken wurden gerettet und die Arbeitslosen nicht, klingt vielleicht attraktiv, allerdings wäre ohne Bankenrettung eine desaströse Kettenreaktion entstanden. Man darf ja nicht nur an den gerichtsanhängigen Hypo-Skandal denken. Nur die Politik hat ihre Aktionen in der Krisenbewältigung zu wenig plausibel erklärt.

Was braucht die EU künftig?

Vieles. Zusätzlich zur Wirtschaftspolitik eine Energie-, Außen- und Sicherheitspolitik. Die Umsetzung des Juncker-Planes erfordert Fantasie sowie ein besseres Zusammenwirken von Kommission, Europäischer Investitionsbank und EZB. Die Geldpolitik muss durch eine realwirtschaftlich erkennbare Fiskalpolitik unterstützt werden. Man kann nicht über Jahre hindurch bloß mit straffer Sparpolitik die Krise bekämpfen. Wenn man jahrelang nur hört, schrumpfen und sparen, können keine Zukunftshoffnungen entstehen. Wenn junge Menschen nur mit Aufnahmetests und K.-o.-Prüfungen konfrontiert sind, werden sie nicht in Zukunftsjubel fallen.

Wie sehen Sie die Zukunft Österreichs in der EU?

Das hängt davon ab, wie wir uns mit Ideen und Projekten einbringen. Wir brauchen einen Modernisierungsschub. Auf Dauer ist es nicht möglich, dass Unternehmer nur schauen, wo es die niedrigsten Löhne gibt. Das Ziel ist, höherwertige Produkte zu entwickeln, bei denen die Lohnkosten nicht eine so große Rolle spielen wie bei Massenwaren.

Wie wichtig ist eine EU-Migrationspolitik?

So wichtig wie die EU selber.