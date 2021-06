15 deutsche Soldaten bei Angriff in Mali teils schwer verletzt

Angreifer haben im westafrikanischen Mali eine Patrouille deutscher Soldaten der UNO-Truppe MINUSMA attackiert und mehrere Personen schwer verletzt. Der Angriff erfolgte laut Nachrichtenagentur dpa am Freitag etwa 155 Kilometer nördlich von Gao, wo deutsche Bundeswehrsoldaten im Camp Castor stationiert sind. Nach lokalen Berichten wurde eine Autobombe gezündet. In der Region treiben islamistische Milizen ihr Unwesen. Laut der Nachrichtenagentur wurden 15 deutsche Bundeswehrsoldaten verletzt, manche von ihnen schwer. Ein Sprecher des deutschen Einsatzführungskommandos in Potsdam bestätigte, dass „deutsche Kräfte“ betroffen seien.

Zwar sind auch Österreicher an der Mission beteiligt, diese sind aber in der Hauptstadt Bamako stationiert. Dementsprechend bestätigte auf Anfrage der APA der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, dass laut aktuellem Informationsstand österreichische Soldaten nicht betroffen seien.

Zwölf Österreicher in Mali

Die UNO-Mission MINUSMA in Mali hat einen Auftrag zur Stabilisierung des Landes. Derzeit sind daran zwei Bundesheer-Soldaten beteiligt, an einer EU-Trainingsmission (EUTM) im Land nehmen zehn Österreicher teil.