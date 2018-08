106-jährige Roberta McCain nahm Abschied von ihrem Sohn

Eine Woche nach McCains Tod nehmen an diesem Samstag in Washington hochrangige Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft bei einem Trauergottesdienst Abschied von dem Politiker. Dabei sollen die früheren Präsidenten Barack Obama und George W. Bush sprechen. US-Präsident Donald Trump nimmt an der Trauerfeier für seinen innerparteilichen Widersacher nicht teil.

McCain war 1982 als Abgeordneter in den Kongress eingezogen. Von 1986 an bis zu seinem Tod gehörte er dem US-Parlament als Senator an. 2008 war McCain als Präsidentschaftskandidat der Republikaner dem Demokraten Obama unterlegen.