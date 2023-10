10.000 Stück benötigt - Ukraine gehen nach China-Veto die Drohnen aus

Drohnen haben einen profunden Einfluss auf den Krieg in der Ukraine gehabt und werden in großer Anzahl von beiden Seiten eingesetzt.

Doch Chinas Entscheidung, Exportbeschränkungen zu verhängen, hat zufolge, dass die ukrainische Armee inzwischen Probleme mit der Versorgung hat. Denn viele dieser Drohnen werden kommerziell und massenhaft in China hergestellt. Da die Verluste im Kriegsgebiet hoch sind, werden ständig neue Lieferungen benötigt. Es gibt jedoch klare Anzeichen für eine Verringerung der Anzahl von chinesischen Drohnen und Teilen, die sowohl in der Ukraine als auch in Russland verfügbar sind.

Warum Drohnen?

Drohnen werden zur Aufklärung von Armeen eingesetzt, um Informationen über den Gegner zu sammeln. Sie werden dazu verwendet, um die Position, Bewegungen und Ausrüstung des Gegners zu beobachten. Drohnen können auch verwendet werden, um Ziele zu identifizieren und zu markieren, die dann von anderen Waffensystemen angegriffen werden können.

Drohnen bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber traditionellen Aufklärungsmethoden. Sie können in Gebiete geschickt werden, die für Menschen oder andere Aufklärungssysteme zu gefährlich oder schwer zugänglich sind. Drohnen können auch in großem Umfang eingesetzt werden, um ein Gebiet schnell und umfassend zu überwachen.