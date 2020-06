Auf Wahlkampftour mit Marine Le Pen

"Die Leute merken, dass Melenchon auf Seite der Arbeiter steht", sagt Brigitte Petit. Die 55-jährige Gewerkschafterin führt mit ihren Ex-Kollegen einen erbitterten Kampf vor Gericht gegen den amerikanischen Gepäckgiganten " Samsonite". Dessen Investmentfonds steht im Verdacht, er habe das Werk schließen, die Abfertigungen an die Belegschaft aber umgehen wollen. Er stieß den Betrieb an eine Gruppe ab, die inzwischen für "betrügerischen Bankrott" verurteilt wurde. Die neuen Inhaber sollten Solarzellen herstellen, was nie geschah. Als die Fabrik sperrte, waren die Kassen leer.

Melenchon sagt, die Wähler müssten über die Frage entscheiden: "Wer ist an der Krise schuld? Der Migrant oder der Banker?" Nachsatz: "In Hénin gibt es nicht einmal halb so viel Migranten wie im Landesschnitt, aber die Arbeitslosigkeit ist doppelt so hoch."