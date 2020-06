Auf "Speedy Sarko" folgt der Spaßvogel Hollande

Die Franzosen sind wirklich einzigartig, das haben ja auch beide Präsidenten – der scheidende und der neue – am Wahlabend in ihren p­atriotischen Oden betont. Kaum haben sie einen aufbrausenden Exzentriker abgewählt, tritt auch schon ein neues Original an die Staatsspitze.

Das wurde gleich beim ersten Auftritt von Hollande nach seinem Sieg deutlich. Vor der Bevölkerung seiner Ursprungsbastion, des Städtchens Tulle, rezitierte Hollande eine fade Rede voll mit tröstlichen Gemeinplätzen. Nach dieser Pflichtübung irrte Hollande unschlüssig auf dem Podest herum, während ein Ziehharmonika-Orchester bereits paar beschwingte Noten von sich gab. Schließlich kehrte Hollande zum Rednerpult zurück, um wie ein Entertainer mit ausholenden Gesten die Musiker zu präsentieren.

Von Lachern ermutigt, machte Hollande das, was er blendend kann – Witze: "Als ich vor Jahren hier als Bürgermeister vor euch stand, wer hätte da gedacht, dass ich eines Tages …" und da brach er den Satz ab, machte eine Pause, und gestand: "Naja, ich habe doch damals schon daran gedacht."