Auch SP-Wähler für Uni-Gebühr

Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle ( ÖVP) macht Tempo: "Möglichst rasch" will er sein Gesetz zur Neuregelung der Studiengebühren in Begutachtung schicken, "wenn möglich noch diese Woche". Die Verhandlungen mit der SPÖ laufen schon - und im Fall des Scheiterns kann sich Töchterle nun sogar eine Volksbefragung zu Studiengebühren vorstellen; wenn auch nur als "letzter Ausweg", wie Töchterle der Tiroler Tageszeitung sagte. Eine aktuelle OGM-KURIER-Umfrage zeigt: Töchterle hätte bei einer Volksbefragung die Mehrheit der Bevölkerung auf seiner Seite. 64 Prozent der Befragten sind grundsätzlich für die Wiedereinführung von Studiengebühren; sogar unter SPÖ-Sympathisanten sind 52 pro Studiengebühren (siehe Grafik) .



"Bemerkenswert ist: Die Zustimmung zu Studiengebühren geht durch alle Alters- und sozialen Strukturen, sowie durch alle Parteilager", sagt OGM-Chef Wolfgang Bachmayer. "Bei diesem Thema schließen sich auch die SPÖ-Wähler nicht der Parteilinie an."