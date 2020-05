AUA: Zwischenlandung wegen Randalierer

"Wir glauben, dass der Fluggast unter Medikamenteneinfluss gestanden hat", erklärt AUA-Sprecher Peter Hödl die heikle Situation an Bord des Fluges OS 94. Schließlich entschied sich der Pilot zur Notlandung auf dem westirischen Flughafen Shannon. Denn die Boeing 767 befand sich gerade in der Nähe dieses Airports.



Nach dem Aufsetzen eskalierte die Situation. Denn der Fluggast erkannte anscheinend, dass der Zwischenstopp auf seine Kappe ging. Als irische Sicherheitsbeamte das Flugzeug betraten, ging der Österreicher auch auf die Beamten los. Nach einem Handgemenge wurde er fixiert und abgeführt.



Um 11.45 Uhr landete die Maschine in Wien-Schwechat. Der Flug startete bereits in Washington mit 1,5 Stunden Verspätung. Die Zwischenlandung in Shannon kostet weitere 1,5 Stunden. Viele Passagiere verpassten somit ihre Anschlussflüge.



Für den Randalierer wird die Angelegenheit teuer. Hödl: "Da es sich um einen Österreicher handelt, prüfen wir, ob die entstanden Kosten über den Zivilrechtsweg einklagbar sind." Der Randalierer muss mit Forderungen im fünfstelligen Euro-Bereich rechnen.