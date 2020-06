Atomgipfel: Hoffen auf den ersten Schritt

Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei die Anlage in Parchin bei Teheran. Wie die Süddeutsche Zeitung am Samstag berichtete, verdichten sich die Hinweise, dass iranische Wissenschaftler dort an wesentlichen Bauteilen für eine Bombe basteln. Der Gastgeber des Treffens, der türkische Außenminister Davutoglu versuchte, den politischen Druck auf Teheran nicht allzu sehr zu erhöhen. Catherine Ashton plant für diese Runden eine Zug-um-Zug-Strategie: Der Iran soll für jeden Schritt, den er in die richtige Richtung setzt, umgehend Zugeständnisse bekommen, vor allem eine Erleichterung der wirtschaftlichen Sanktionen. Der deutsche Außenminister Westerwelle wurde trotzdem deutlich: Der Iran müsse begreifen, „dass die Zeit für taktische Spiele längst abgelaufen ist“.