Ansturm von Studenten aus Deutschland

An der größten Hochschule des Landes hat die Zahl der Voranmeldungen mit 17360 schon jetzt, einen Monat vor dem Anmeldeschluss, jene der Erstsemestrigen aus dem Vorjahr übertroffen. Was allerdings nicht heißt, dass es einen tatsächlichen Anstieg der Studierendenzahlen geben wird bzw. wie groß dieser sein könnte.



Denn: Jeder Student kann sich an so vielen Unis und für so viele Studienrichtungen anmelden, wie er will. "Wir gehen davon aus, dass sich viele, die sich bei uns angemeldet haben, dies auch etwa an der TU Wien oder in Graz getan haben", heißt es auf KURIER-Anfrage vonseiten der Uni Wien. Man habe zwar erheblichen Mehraufwand, "die Planbarkeit hat sich dadurch allerdings nicht erhöht".