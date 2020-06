Anpfiff für 80-jährigen Polit-Neuling

Wirtschaft und Fußball hat er hinter sich, jetzt kommt die Politik dran. Am kommenden Donnerstag steigt Frank Stronach offi­ziell in den Polit-Ring ein. Bei einer Pressekonferenz in der Orangerie in Schönbrunn will der 80-jährige Milliardär sein Team und sein Programm vorstellen – oder wie es in der Einladung heißt: " Frank Stronach präsentiert seine Lösungsvorschläge für Österreich." Donnerstagabend werden sich überdies Freunde und Unterstützer des Magna-Gründers im Magna Racino in Ebreichsdorf versammeln.