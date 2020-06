In Zeiten, in denen das politische Leben durch Korruption nachhaltig vergiftet ist, muss man das Urteil gegen Uwe Scheuch und vor allem auch seine Reaktion darauf genauer betrachten. Scheuch wurde wegen das Verbrechens der Geschenkannahme durch Amtsträger für schuldig befunden, Urteil: Sieben Monaten bedingte Haft und eine Geldstrafe von 150.000 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Scheuch, vertreten durch den ehemaligen FP-Justizminister Dieter Böhmdorfer, kündigte volle Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an.

Sofern das Urteil bestätigt wird, entgeht Scheuch damit nur haarscharf einem Urteil, das direkt zu einem Verlust seines Jobs als stellvertretender Landeshauptmann Kärntens führen würde. Einen Rücktritt schloss er aus, seine Reaktion deutet darauf hin, dass er schon die Frage für absurd hält.



Was, muss man sich fragen, muss nach einer Verurteilung in Zeiten wie diesen eigentlich passieren, damit jemand einen Funken Anstand und Würde beweist, und eine hohe politische Funktion wegen Fehlverhaltens aufgibt? Und welches fatales Signal soll damit den Bürgern vermittelt werden: Alles wurscht?

So wohltuend es zu sehen ist, dass die Justiz zwar unerträglich langsam, aber dann doch ohne Ansehen der Personen arbeitet und urteilt, so elend ist das Bild, das manche in der Politik abgeben. Dabei bräuchten wir gerade in diesen Zeiten Volksvertreter, die unseren Respekt verdienen.