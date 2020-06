Akademikerquote: Aufwärts mit Verlustrate

Am unteren Ende des schulischen Spektrums geben die Schulabbrecher Anlass zur Sorge: Besonders an den berufsbildenden mittleren Schulen ( BMS) sind die „ Verlustraten“ nach wie vor sehr hoch. 14,1 Prozent aller Schüler, die an diesen Schulen vor vier Jahren begonnen haben, brechen ihre Ausbildung ab, ohne eine weitere zu beginnen. Etwas weniger Schulabbrecher gibt es bei den berufsbildenden höheren Schulen (BHS, etwa Handelsakademien oder HTL), 5,9 Prozent brechen diesen Schultyp ohne weitere Ausbildung ab. In der AHS-Oberstufe geben acht Prozent der Schüler auf, ohne einen anderen Ausbildungsweg einzuschlagen.